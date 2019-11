Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verlorener Reifen auf der Autobahn

Bickendorf (ots)

Am Sonntag verlor ein bisher unbekanntes Fahrzeug auf der BAB 60 einen PKW-Reifen mit Felge. Der Vorfall ereignete sich in Fahrtrichtung Bitburg zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Bitburg in der Gemarkung Bickendorf. Kurz nach 22.00 Uhr fuhren insgesamt drei PKW über die auf der Autobahn liegende Felge. Alle Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Hinweise zum Verlierer der Felge werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561/9685-0, erbeten.

