Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fensterscheibe mit Gullydeckel beschädigt

Bitburg (ots)

Am Sonntag fuhr der Fahrer eines PKW gegen 06.40 Uhr im Karenweg mit seinen Fahrzeug in einen offenen Wasserablauf. Der entsprechende Gullydeckel war zuvor von Unbekannten entnommen und gegen die Fensterscheibe eines Geschäftshauses geworfen worden. Die Fensterscheibe wurde dabei beschädigt. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich bereits am Sonntag, 17. November zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Heinrichstraße und auf dem Bedaplatz. In diesen beiden Fällen wurde jeweils ein parkender PKW mit einem ausgehobenen Gullydeckel beschädigt.

Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

