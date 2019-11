Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt - Feldrennach - Mehrere hundert Kilo schweres Starkstromkabel entwendet

Straubenhardt - Feldrennach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Montag, 17:00 Uhr und Dienstag, 06:45 Uhr ein mehrere hundert Kilo schweres Starkstromkabel. Zunächst öffneten die Diebe gewaltsam einen Stromverteilerkasten in der Benzstraße und klemmten das Starkstromkabel fachmännisch ab. Anschließend zogen sie das etwa 200 Meter lange, zu einer Baustelle in der Langenalber Straße gehörende Starkstromkabel aus dem Gelände, luden es auf ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger und fuhren davon. Der Wiederbeschaffungswert beziffert sich auf etwa 3.000 bis 4.000 Euro.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07082 79120 an das Polizeirevier Neuenbürg.

