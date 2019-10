Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - 15-Jähriger löst Einsatz aus

Die Heidenheimer Polizei sorgte am Dienstag für Sicherheit an einer Schule in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr zeigte der 15-Jährige Bilder von Munition in der Schule. Weil seine Mitschüler sich nicht mehr sicher fühlten, wurde die Polizei verständigt. Die Beamten kamen in die Bahnhofstraße. Den Jungen brachten sie auf die Dienststelle. Die Polizei durchsuchte auch die Wohnung, in der der Junge lebt. Dort fanden die Ermittler keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr. Der Jugendliche wurde später seinen Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern nun an. Die Beamten wollen auch herausfinden, warum der 15-Jährige so handelte.

++++++++++

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell