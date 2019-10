Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Ein Radfahrer prallte am Montag in Ulm mit einem Auto zusammen.

Kurz nach 8.00 Uhr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem VW in der Siemensstraße. Ein Fahrradfahrer war auf dem Radweg in der Daimlerstraße in Richtung Dieselstraße unterwegs. Die Autofahrerin achtete nicht auf die Vorfahrt des Radfahrers. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radfahrer trug einen Helm und wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte den 32-jährigen Mann in die Klinik. Der Sachschaden am Golf wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der Pkw war nach dem Unfall noch fahrbereit. Der Sachschaden am Fahrrad blieb gering.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch vorrausschauendes Verhalten im Straßenverkehr deutlich reduziert werden. Eine Unfallgefahr durch eigenes oder fremdes Fehlverhalten besteht jedoch immer, da kein Mensch fehlerfrei ist. Schwere oder sogar tödliche Folgen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich verbessert werden. Mit der Aktion "Schütze dein Bestes" wirbt die Polizei zusammen mit ihren Sicherheitspartnern dafür beim Radfahren einen Helm zu tragen.

