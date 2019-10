Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Schule evakuiert

Ulm (ots)

Am Dienstag um 14.25 Uhr kam es zu einem größeren Rettungseinsatz an einer Schule in der Alberstraße. Zwei Jungs, im Alter von 12 und 13 Jahren, kauften in einem nahegelegenen Supermarkt eine Dose Tierabwehrspray. Gegen 14.00 Uhr testeten sie das Spray in den Toiletten und gingen anschließend in den Unterricht. Eine Lehrerin ging später auf dem Gang an den Toiletten vorbei und bemerkte einen seltsamen Gasgeruch. Die Lehrkraft verständigte die Rettungsleitstelle. Wegen dem zunächst unbekannten Stoff wurde die Schule evakuiert und ca. 120 Kinder in der Turnhalle untergebracht. Dort untersuchten umfangreiche Rettungskräfte die Kinder, während Feuerwehr und Polizei nach der Ursache forschten. Bislang konnte eine Atemreizung bei einer Lehrerin und vier Kindern festgestellt werden. Der Schulbetrieb wird morgen wieder aufgenommen.

+++++++++++++++++++++++++++++++;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel.: 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell