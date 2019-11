Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Sehlem

Sehlem (ots)

Am Mittwoch, den 27. November 2019, kam es in Sehlem zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter nutzten die berufsbedingte Abwesenheit der Hausbewohner und verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Haus. Dort wurden nahezu alle Schränke nach Wertgegenständen durchsucht.

Anschließend entfernten sich der oder die Täter wieder unerkannt durch eine Terrassentür aus dem Haus.

Die Hausbesitzerin stellte den Einbruch fest, als sie von der Arbeit nach Hause kam

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell