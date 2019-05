Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Nach Kollision an Kreuzung gegen geparkten PKW geprallt

Mannheim (ots)

An der Kreuzung Mittelried/Zäher Wille kam es am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, zum Zusammenstoß zweier Autofahrer. Ein 39-jähriger Peugeot-Fahrer war in der Straße "Mittelried" unterwegs und hatte an der Kreuzung einem von rechts kommenden 22-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt genommen. Der Peugeot prallte nach dem Zusammenstoß gegen einen Seat, der am Fahrbahnrand geparkt war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, an den drei Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden, der auf über 10.000 Euro geschätzt wird.

