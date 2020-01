Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Lackererei

Osnabrück (ots)

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in eine Lackiererei an der Ruppenkampstraße eingebrochen. Die Täter zerstörten gegen 4 Uhr eine Fensterscheibe, stiegen in das Gebäude ein und schauten sich im Büro nach Wertgegenständen um. Offenbar fanden sie dabei aber keine für sie interessanten Dinge. Wer in den frühen Sonntagmorgenstunden verdächtige Personen im Bereich der Ruppenkampstraße bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-2115 oder -3203.

