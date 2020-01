Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Sachbeschädigung auf dem REWE-Parkplatz

Hilter (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag auf dem Parkplatz des REWE-Markt an der Bielefelder Straße die dortige Ladestation für E-Autos beschädigt. Die Täter verursachten dabei an den Steckerverbindungen einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Dissener Polizeistation. Telefon: 05421-921390.

