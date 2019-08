Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Pedelec gestohlen

Am Sonntag, 11. August 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 01.00 und 03.00 Uhr ein Pedelec der Marke Kalkhoff, Modell Integrale, das im Schlattweg an einer Wiese abgestellt war. Das Fahrrad war zudem mit zwei hellgrünen Satteltaschen ausgestattet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Molbergen - Brand eines Mehrparteienhauses

Am Montag, 12. August 2019, geriet gegen 20.13 Uhr das Dach eines Mehrparteienhauses an der Peheimer Straße in Brand. Ursächlich hierfür war vermutlich ein Blitzeinschlag. Die umgehend alarmierten Feuerwehren Molbergen, Peheim und Cloppenburg rückten mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften aus und konnten das Feuer erfolgreich bekämpfen. Die Bewohner der sechs Wohnungen wurden vorsorglich evakuiert. Das DRK Molbergen war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Es wurden keine Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die beiden Wohnungen im 2. OG derzeit nicht bewohnbar. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf 50000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 12. August 2019, kam es zwischen 07.45 und 12.15 Uhr in der Dechant-Brust-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Mitsubishi Spacestar, der dort geparkt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

