POL-HAM: Versuchter Raub am Bahnhof Heessen - junge Frau vertreibt Täter

Hamm-Heessen (ots) - Opfer eines versuchten Raubes wurde am frühen Samstagmorgen (24. November) eine 29-Jährige aus Hamm. Gegen 05.30 Uhr war die Dame zu Fuß auf einem Verbindungsweg zwischen dem Dasbecker Weg und dem Bahnhof Heessen unterwegs. Plötzlich bemerkte sie, dass jemand von hinten gewaltsam versuchte, ihr eine mitgeführte Handtasche zu entreißen. Durch eine Abwehrbewegung gelang es der Frau jedoch, den Griff des männlichen Angreifers zu lösen. Daraufhin umfasste der Unbekannte die 29-Jährige an den Schultern und schleuderte sie zu Boden. Hierbei wurde die junge Frau leicht verletzt. Anschließend floh der Aggressor ohne Beute fußläufig zur Dasbecker Brücke und von hier aus weiter in unbekannte Richtung. Die Angegriffene beschreibt den Mann als etwa 30 Jahre alt und zirka 175 cm groß. Des Weiteren sei er von normaler Statur und mit einer blauen Jeans bekleidet gewesen. Die Kapuze der von ihm getragenen schwarzen Winterdaunenjacke hatte der Mann tief ins Gesicht gezogen. Zur Tatklärung bittet die Polizei Hamm nunmehr um die Mithilfe der Bevölkerung. Die Polizei erhofft sich insbesondere Hinweise von Personen, die sich am Samstag, gegen 05.30 Uhr, im Bereich der Dasbecker Brücke oder dem Bahnhof Heessen aufgehalten haben. Entsprechende Meldungen können unter der Telefonnummer 02381 - 916 - 0 erfolgen. (es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell