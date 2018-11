POL-HAM: Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall beteiligt, eine Person leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots) - Eine 19-jährige Beifahrerin wurde bei einem Auffahrunfall am Freitag, 23. November 2018, gegen 19:10 Uhr, leicht verletzt. Bei dem Unfall waren insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt. Eine 42-jährige VW-Fahrerin musste auf der Neue Bahnhofstraße verkehrsbedingt bremsen. Der Nachfolgende 39-jährige Audi-Fahrer fuhr auf und schob das Fahrzeug der Frau auf das davorstehende Fahrzeug. Die Beifahrerin aus diesem Fahrzeug wurde zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen der Feuerwehr in ein Hammer Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt 4.000 Euro. (fa)

