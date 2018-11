POL-HAM: Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Hamm-Daberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, gegen 14 Uhr, wurde auf der Kamener Straße eine Person leicht verletzt. Ein 35-Jähriger fuhr mit einem Audi in Fahrtrichtung Norden. In Höhe der Straße Auf dem Daberg fuhr er auf den verkehrsbedingt stehenden VW Caddy eines 49-Jährigen. Dieser wurde wiederum auf den davor befindlichen VW Crafter eines 38-Jährigen geschoben. Der 49-jährige Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Audi ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20500 Euro. (ag)

