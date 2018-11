POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Hamm-Pelkum (ots) - Ein 21-jähriger Skoda-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 23. November, auf der Alten Landwehrstraße leicht verletzt. Der junge Hammer war dort gegen 9 Uhr stadtauswärts unterwegs und kam unweit der Straße Auf dem Brink nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sein Fabia gegen einem am Fahrbahnrand abgestellten Fiat Punto. Zudem wurde noch ein Straßenschild beschädigt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Alte Landwehrstraße voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt fast 10000 Euro. (cg)

