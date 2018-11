POL-HAM: Einbrecher hebelten zwei Geldspielgeräte auf

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Zwei Geldspielgeräte brachen Unbekannte in einer Gaststätte am Pankratiusplatz auf, um das Bargeld zu stehlen. Zuvor waren sie über eine Eingangstür gewaltsam in die Gaststätte eingedrungen. Die Tat passierte am Freitag, 23. November, in der Zeit zwischen 1 Uhr und 7.50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

