POL-HAM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Ein unbekannter Pkw-Fahrer verursachte am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr, auf der Rietzgartenstraße einen Verkehrsunfall und flüchtete. Beschädigt wurde ein weißer Nissan Qashqai. An dem geparkten Fahrzeug konnten blaugrünliche Farbanhaftungen festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

