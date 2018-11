POL-HAM: Fußgängerin leicht verletzt - Silbernes Auto flüchtig

Hamm-Mitte (ots) - Eine 25-jährige Fußgängerin überquerte am Donnerstag, 22. November, gegen 7.45 Uhr, eine Ampel an der Kreuzung Bismarckstraße/Goethestraße. Dabei wurde sie von einem silbernen Auto mit Hammer Kennzeichen gestreift und leicht verletzt. Die Fahrerin des silbernen Wagens fuhr weiter über die Bismarckstraße in Richtung Caldenhofer Weg. Sie ist etwa 40 Jahre alt und hat schulterlange, blonde Haare und trägt eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

