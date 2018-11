POL-HAM: Zwei Wohnungseinbrüche in Rhynern

Hamm - Rhynern (ots) - Zwei Wohnungseinbrüche gab es Mittwoch, 21. November, in Rhynern. Gegen 19:20 Uhr bemerkte die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte im Hoffgarten bei ihrer Rückkehr augenscheinlich Taschenlampenlicht im Haus. Nachdem die Polizei eingetroffen war, wurden Einbruchspuren an einem Fenster festgestellt. Der / die Täter hatten sich bereits entfernt. Kurze Zeit später wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Haunerhof angezeigt. Der Tatzeitraum ließ sich zwischen 18:35 Uhr und 18:55 Uhr eingrenzen. Hier stiegen die Täter über die Terrassentür ein. Die Polizei Hamm sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 02381 9160 entgegengenommen. (fa)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell