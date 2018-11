POL-HAM: Eine Verletzte nach Unfallflucht - Roter Mazda SUV gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Eine 63-jährige Fahrradfahrerin wurde am Mittwoch, 21. November, bei einem Unfall auf der Eylertstraße leicht verletzt. Gegen 11.50 Uhr fuhr sie über die Widumstraße in Richtung Bahnhof, als ein roter Mazda SUV mit Hammer Kennzeichen von der Eylertstraße in die Widumstraße abbog und die Radfahrerin dabei touchierte. Die 63-Jährige stürzte. Der Fahrer des roten Mazdas und seine Beifahrerin setzten ihre Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

