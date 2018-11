POL-HAM: Wohnungs-Einbrecher in Untersuchungshaft - mehrere Taten aufgeklärt

Hamm-Heessen/Mitte (ots) - Ermittlungserfolg für die Hammer Polizei: Sie hat am Sonntag, 18. November, einen Verdächtigen für mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet festgenommen. Es handelt sich um einen 46-jährigen Mann aus Emmerich. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, einen Mann, der mit einer Taschenlampe durch Gärten am Vogelsang schlich. Sie alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten trafen den polizeibekannten Wohnungs-Einbrecher kurze Zeit später an. Weitere Ermittlungen ergaben, dass ihm vier Wohnungseinbrüche im Oktober und November zur Last gelegt werden können. Die Taten ereigneten sich auf der Mansfelder Straße, am Vogelsang, auf der Agnesstraße und an der Hohe Straße. Pressemeldungen zu drei Fällen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4099367 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4111485 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4118454 Bei Durchsuchungen wurde auch entsprechendes Diebesgut gefunden und sichergestellt. Der Festgenommene ging am Montag aufgrund richterlicher Anordnung in Untersuchungshaft. Es ist nicht auszuschließen, dass der 46-Jährige noch für weitere Einbrüche in Hamm in Frage kommt. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an. (cg)

