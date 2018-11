POL-HAM: Tauchereinsatz am Cappenberger See - Polizei findet weitere Beweismittel nach Raubserie

4 weitere Medieninhalte

Hamm/Lünen (ots) - Am gestrigen Morgen, 20. November 2018, stellten Ermittler der Hammer Polizei weitere Beweisstücke für eine geklärte Raubserie auf Lebensmitteldiscounter im vergangenen Jahr sicher. Es handelte sich um zwei Kassenladen und eine Geldkassette. Zuvor hatten Taucher der Polizei unter schwierigen Bedingungen den Grund des Cappenberger Sees in Lünen nach den Gegenständen abgesucht. Im Zeitraum von Mai bis August 2017 überfielen zunächst Unbekannte insgesamt sechs Discounter in Hamm, Ascheberg und Drensteinfurt. In allen Fällen forderten sie kurz vor Ladenschluss das Personal auf, Kassen und Tresore zu öffnen. Sie bedrohten die Angestellten mit Schusswaffen und wendeten auch Gewalt an. Die Taten konnten vorerst nicht aufgeklärt werden. Am 9. Mai 2018 war die Raubserie Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst". Ein Ermittler der Hammer Polizei stellte im Studio die Fälle vor. Nach der Sendung gingen entscheidende Hinweise ein. Diese führten zur Aufklärung der Überfälle und zu Festnahmen. In einer Pressekonferenz am 12. Oktober stellte die Polizei Hamm die Ermittlungsergebnisse vor. Die Raubserie wurde von fünf Männern aus Lünen begangen. Dabei erhielten sie von einem weiteren Mann und einer Frau, ebenfalls aus Lünen, Unterstützung. Die Gruppe ist zudem noch für einen Überfall in Lünen Anfang 2017 verantwortlich. Drei Beschuldigte sitzen seit September 2018 in Haft. (cg)

