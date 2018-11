POL-HAM: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall vorm Kino

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Königstraße wurden am Dienstag, 20. November, zwei Fahrzeuginsassinnen leicht verletzt. Gegen 22.35 Uhr fuhr ein 49-jähriger Ford-Fahrer aus der Tiefgarage des Kinos an der Königstraße und stieß mit dem Corsa eines 27-Jährigen aus Hamm zusammen. Dieser befuhr die Königstraße in Richtung Antonistraße. Durch den Zusammenstoß wurden die zwei Fahrzeuginsassinnen in dem Opel leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 700 Euro.(MW)

