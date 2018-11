POL-HAM: Fahrradfahrerin angefahren, Verursacherin entschuldigt sich und flüchtet

Hamm - Mitte (ots) - Nachdem sie eine 26-jährige Radfahrerin angefahren hatte, entschuldigte sich eine unbekannte PKW-Fahrerin und flüchtete von der Unfallstelle. Die Radlerin hatte am Dienstag, dem 20. November, gegen 15:50 Uhr, an der Fußgängerampel die Neue Bahnhofstraße überqueren wollen. Dabei war sie von dem PKW, der aus der Straße Schwarzer Weg in die Neue Bahnhofstraße einbog, erfasst worden. Die Fahrradfahrerin wurde dadurch leicht verletzt. Sie konnte sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin merken. Die Ermittlungen zur etwa 60-jährigen Unfallfahrerin wurden eingeleitet. (fa)

