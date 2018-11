POL-HAM: 19-Jähriger schlug mit Regenschirm zu und stahl ein Fahrrad

Hamm-Mitte (ots) - Ein Strafverfahren wegen Raubes erwartet jetzt einen 19-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er überfiel am Mittwochmorgen, 21. November, in der Bahnhofshalle am Willy-Brandt-Platz einen 21-jährigen Hammer. Gegen 7.55 Uhr sprach der Räuber sein Opfer an und schlug ihn mit einem Regenschirm. Anschließend stahl es sein Fahrrad und flüchtete aus dem Hauptbahnhof. Der 21-Jährige blieb unverletzt. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell