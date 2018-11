POL-HAM: Auto landet im Straßengraben - zwei Leichtverletzt

Hamm-Heessen (ots) - Glück im Unglück hatten am Donnerstag, 22. November, zwei Männer in einem Seat Ibiza. Gegen 6.30 Uhr kamen sie auf dem Sachsenring in Fahrtrichtung Sachsenweg kurz vor dem Kreisverkehr Bernhard-Droste-Weg mit ihrem Auto von der Straße ab, überschlugen sich und landeten im Straßengraben. Der 46-jährige Fahrer und sein 36-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war der Sachsenring für den Verkehr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. (bw)

