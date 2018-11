POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Uentrop (ots) - Leicht verletzt wurde ein 38-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, dem 22. November, gegen 20:20 Uhr. Er war auf der Marker Dorfstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs, als er mit einem VW zusammenstieß, dessen 56-jähriger Fahrer von der Straße Am Hagenkamp nach links in die Marker Dorfstraße einbiegen wollte. (fa)

