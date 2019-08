Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 10. August 2019, kam es in der Zeit von 08.55 Uhr bis 09.20 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Christoph-Bernhard-Straße. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte beim Ein-/Ausparken das Fahrzeugheck eines geparkten Pkw. Der Verursacher hatte sich entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf 1.500,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lohne (Tel: 04442/9316-0) in Verbindung zu setzen.

Damme - Tageswohnungseinbruch

Am 09. August 2019, zwischen 10:54 und 13:59 Uhr, drangen unbekannte Täter in Damme, Grüner Weg, über die rückwärtige Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Das Haus wurde komplett durchsucht. Es wurde diverses Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Gasthof

Zwischen Sonntag, 11. August 2019, 21.45 Uhr und Montag, 12. August 2019, 08.00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Gasthof an der Osnabrücker Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Montag, 12. August 2019, kam es um 10.36 Uhr auf der Straße Kiefernheide zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Krad-Fahrer aus Goldenstedt soll aus einem Waldweg kommend auf die Straße Kiefernheide gefahren sein, ohne auf einen dort bereits fahrenden 39-jährigen Lkw-Fahrer aus Vechta zu achten. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierdurch wurde der Krad-Fahrer schwer verletzt. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

