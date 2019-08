Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Pkw zerkratzt

Am Sonntag, 11. August 2019, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter zwischen 02.30 und 07.50 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Beifahrerseite eines VW Amarok, der in der Marienstraße geparkt war. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Ein weiterer Fall hat sich zwischen Freitag, 09. August 2019, 15.00 Uhr und Sonntag, 11. August 2019, 13.45 Uhr zugetragen. Hier wurde in der Hedwigstraße ein Opel Zafira zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Holdorf - Verkehrsinsel übersehen

Am Sonntag, 11. August 2019, kam es um 06.45 Uhr in der Neuenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Stade übersah vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne eine Verkehrsinsel und stieß mit dieser zusammen. Er beschädigte ein Verkehrszeichen und seinen Pkw so stark, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf 3100 Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Am Sonntag, 11. August 2019, kam es um 10.40 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta wollte in den Kreisverkehr an der Bergstruper Straße einfahren. Hierbei übersah er einen 42-jährigen Motorradfahrer aus Visbek, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Dieser konnte einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver verhindern, stürzte jedoch zu Boden. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

