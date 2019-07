Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Einbrüche in die Schindler-Villa und ins Torhaus

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag (22./23. Juli) gewaltsam in die Räumlichkeiten des Kultur- und Vereinshauses "Schindler-Villa" in der Rheinhausenstraße und in das städtische "Torhaus" an der Hauptstraße ein. Beide Gebäude wurden durch Aufhebeln von Außentüren gewaltsam geöffnet und betreten und nach möglichem Diebesgut durchsucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde lediglich ein kleiner Bargeldbetrag aus einem Sparschwein im Torhaus entwendet. Der Sachschaden an beiden Gebäuden wird vorsichtig auf 10.000 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang in der fraglichen Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, melden.

