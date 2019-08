Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Schulgebäude Zwischen Freitag, den 09.August 2019, gegen 16.00 Uhr und Montag, den 12.August, um 07.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in das Schulgebäude der Realschule an der Dr.-Niermann-Straße ein und entwendeten dort Süßigkeiten. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Friesoythe - versuchter Einbruch in Wohnhaus Zwischen Freitag, den 19.Juli 2019, gegen 15.30 Uhr und Sonntag, den 04.August 2019, um 16.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus am Nussbaumweg einzudringen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung an PKW Zwischen Samstag, den 10.August 2019, gegen 21.00 Uhr und Sonntag, den 11.August 2019, um 11.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Karosserie eines PKW beschädigt. Der PKW war zur Tatzeit auf der Auffahrt der Geschädigten in der Leibnizstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Birgit Taute

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell