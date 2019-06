Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

33014 Bad Driburg (ots)

Eine 47-jährige Frau aus Dringenberg befuhr am Dienstag, 11.06.2019, gegen 11:35 Uhr, mit ihrem Chevrolet die Straße "Zur Dringe" in Fahrtrichtung Bad Driburg. Hier beabsichtigte sie nach links in die Straße "Querweg" abzubiegen. Diesen Abbiegevorgang erkannte ein 26-jähriger Mann aus dem Kreis Paderborn zu spät und er fuhr mit seinem LKW auf den Chevrolet auf. Durch den Unfall erlitten die Frau und die beiden weiteren Insassen des Fahrzeugs (16 und 12 Jahre alt) Verletzungen. Alle drei wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während am LKW ein geringer Sachschaden entstand, wurde der Chevrolet im Heckbereich erheblich beschädigt./he

