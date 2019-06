Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Futtermischmaschine gerät in Brand

Willebadessen (ots)

In einer Scheune im Gemeindegebiet von Willebadessen-Eissen ist es in der Nacht zu Dienstag, 11. Juli, zu einem Brand gekommen, der dank einer automatischen Alarmmeldung frühzeitig entdeckt und durch die örtliche Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Gegen 2.30 Uhr hatte sich nach erster Einschätzung eine Futtermischmaschine überhitzt, wodurch ein Filter Feuer fing. Die Flammen griffen bereits auf ein in der Nähe liegendes Lüftungsrohr zu einem Stall über. Außerdem wurden durch den Brand Dachbalken und eine Plattform bei der Maschine in Mitleidenschaft gezogen. Das Leck im Lüftungsrohr löste einen Alarm aus, woraufhin der Betreiber des landwirtschaftlichen Hofes die Feuerwehr verständigte. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell