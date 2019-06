Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Verkehrsunfall flüchtig

Bad Driburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde in der Zeit von Samstagnachmittag, 08.06.2019, bis Sonntagnachmittag, 09.06.2019, in Bad Driburg ein Dodge beschädigt. Ein 47-Jähriger hatte den Wagen an der Straße Am Hellweg geparkt und anschließend den Schaden festgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer war gegen den Dodge gefahren, hat diesen dabei an der vorderen Stoßstange beschädigt und die Unfallstelle verlassen, ohne für eine Schadensregulierung zu sorgen. Der Schaden wird mit ca. 1.000 Euro angegeben. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Bad Driburg, 05253 - 98700, bitte um Hinweise, die zur Klärung dieser Verkehrsunfallflucht führen können. /Te.

