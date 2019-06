Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Wohnung

Höxter (ots)

In eine Wohnung an der Auguststraße in Höxter drangen bisher unbekannte Täter am Freitag, 07.06.2019, ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung und durchwühlten die einzelnen Räume. Dabei erbeuteten sie Bargeld, Schmuck, Bekleidung und Elektrogeräte. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Nach den bisherigen Ermittlungen lag die Tatzeit etwa um 02.40 Uhr. Ein männlicher Täter war offensichtlich mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet und trug helle Schuhe und eine Maske. Die Kriminalpolizei in Höxter, 05271-9620, bittet um Hinweise zu Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten. /Te.

