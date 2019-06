Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Bad Driburg (ots)

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Freitag, 07.06.2019, einen silbernen Mercedes beschädigt, der in der Schulstraße in Bad Driburg geparkt war. Eine 29-Jährige hatte den Mercedes gegen 20.30 Uhr dort abgestellt, gegen 21.10 Uhr wurde der Schaden an der rechten Seite der hinteren Stoßstange bemerkt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird mit ca. 1.000 Euro angegeben. Die Polizei in Bad Driburg, 05253-98700, bittet um Hinweis zu dem flüchtigen Fahrzeug. /Te.

