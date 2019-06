Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Reifen von zwei Autos zerstochen

Beverungen (ots)

An zwei Fahrzeugen in Beverungen-Dalhausen sind in der Nacht von Donnerstag, 6. Juni, auf Freitag, 7. Juni, Reifen zerstochen worden. Beide Autos waren nebeneinander in einem Carport an der Straße Hubertusweg untergestellt. In dem Zeitraum zwischen 18 Uhr am 6. Juni und 8.45 Uhr am 7. Juni haben unbekannte Täter an beiden Autos jeweils einen Reifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Polizei in Höxter bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

