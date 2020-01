Polizei Hagen

POL-HA: Drei Fahrzeuge aufgebrochen - Lenkräder entwendet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hagen (ots)

Zwischen Mittwoch, den 29.01.2020, 20:20 Uhr und Donnerstag, den 30.01.2020, 07:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in der Blumenstraße in Altenhagen einen BMW auf. Die Täter schlugen das hintere rechte Fenster ein, gelangten so ins Fahrzeug und entwendeten das Lenkrad. Aber das sollte kein Einzelfall bleiben. Zwei weitere Fahrzeuge, ebenfalls BMW, wurden aufgebrochen und jeweils die Lenkräder entwendet. Die Kripo prüft nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Können Sie noch weitere Hinweise liefern? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02331 986 2066.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Caronlin Klostermann

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell