Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mann nach Sturz von Felsen schwer verletzt

Westerburg (ots)

Am 10.04.2020 gegen 16:40 Uhr wurde der PI Westerburg gemeldet, dass ein Mann von der Plattform "Alter Katzenstein" gestürzt und schwer verletzt worden sei. Der Mann wurde in der Folge aufgrund einer Kopfverletzung durch einen Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Ermittlungen dauern an.

