Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, geparkter PKW von Pedelec gestreift

Höchstenbach (ots)

Ein Fahrradfahrer mit einem schwarzen Pedelec befuhr den Mühlentalweg in Höchstenbach aus Richtung Wald (Wied) kommend und streifte im Vorbeifahren den geparkten PKW. Am PKW entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher wird als Mann mittleren Alters beschrieben. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580 oder E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de)

