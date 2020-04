Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Unfallflucht

57627 Hachenburg (ots)

Am 07.04.2020 kam es in der Zeit zwischen 17:30 und 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Kundenparkplatz des REWE-Marktes in Hachenburg. Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde ein gelber VW Golf Sportsvan im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt. Sollte jemand den Unfallhergang beobachtet haben oder kann sachdienliche Hinweise geben, bittet die Polizei Hachenburg um Mitteilung.

