Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Teelicht setzt Gegenstände in Brand - Feuerwehreinsatz in der Kaiserstraße

Tuttlingen (ots)

Aufgrund eines entzündeten Teelichtes ist es am Montagmorgen, gegen 07.45 Uhr, in der Kaiserstraße zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einem Gebäude nahe der Einmündung zur Bergstraße war ein Mitarbeiter eines Kleinunternehmens in einem kleineren Fabrikationsraum tätig. Zuvor hatte der Mann - nach einem kurzen Gebet - ein Teelicht in seinem Metall-Umkleidespind angezündet. In der Folge entzündete das unbeaufsichtigte Teelicht in dem Spind aufbewahrte persönliche Gegenstände. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung, der sich in den angrenzenden Fabrikationsraum ausbreitete und schließlich zu einem Feuerwehreinsatz. Glücklicherweise beschränkte sich der Brand lediglich auf den Umkleidespind, so dass es zu keinem Personen oder Gebäudeschaden kam. Die Freiwillige Feuerwehr Tuttlingen war unter der Leitung von Klaus Vorwalder mit drei Fahrzeugen und 13 Mann bei dem gemeldeten Brand eingesetzt. Auch ein DRK-Rettungswagen mit drei Einsatzkräften war zu dem Gebäude ausgerückt. Nach Durchlüftung der Räume konnten die eingesetzten Kräfte wieder abrücken.

