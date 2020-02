Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Lieferwagen wird von Windböe erfasst - Fahrer verliert Kontrolle und wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Aufgrund einer Windböe ist am Dienstagmorgen, 25.02.2020, der Fahrer eines Lieferwagens von der Straße zwischen Bettmaringen und der L 169 geraten und eine Böschung hinuntergerutscht. Der 34-jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 10:15 Uhr war der Paketzusteller auf den unbefestigten Straßenrand geraten, nachdem sein hohes Gefährt von einer Windböe erfasst worden war. In der Folge rutschte der Lieferwagen einen Abhang hinunter und kippte auf die Seite. Der Fahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der neuwertige Lieferwagen wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro.

