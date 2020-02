Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Diebstahl aus Handtasche - Zeugen halten Tatverdächtigen fest

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.02.20, gegen 12.50 Uhr, soll sich ein Mann auf dem Rathausplatz von hinten einer Frau genähert, in die Handtasche gegriffen und den Geldbeutel herausgezogen haben. Als die Frau dies bemerkte, schrie sie den Mann an, woraufhin dieser den Geldbeutel fallen ließ und versuchte zu flüchten. Zeugen konnten den 37-jährigen Mann jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er wurde vorläufig festgenommen und wird wegen des versuchten Diebstahls angezeigt.

