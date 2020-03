Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) 9000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall in der Hauptstraße

Spaichingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Montag, gegen 16.30 Uhr, am Ortseingang von Spaichingen kurz nach der Bushaltestelle "Hofen" auf der Hauptstraße ereignet hat, entstand an den zwei beteiligten Autos Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Eine 46-jährige Frau war mit einem Nissan Micra - aus Richtung Rottweil kommend - stadteinwärts auf der Hauptstraße unterwegs. Kurz nach der Bushaltestelle "Hofen" achtete die Nissan-Fahrerin nicht auf einen vor ihr verkehrsbedingt wartenden Renault Clio eines 45-jährigen Autofahrers und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

