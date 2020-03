Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Mit einem Steinwurf Hausfassade in der Ludwig-Zier-Straße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montagmittag, gegen 14 Uhr, mit einem Steinwurf die Hausfassade an einem Gebäude gegenüber der Sporthalle beim Otto-Hahn-Gymnasium in der Ludwig-Zier-Straße beschädigt und ist danach abgehauen. Die Polizei Furtwangen (07723 92948-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

