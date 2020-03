Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall am Kreisverkehr Nordring und Klinikstraße - 5000 Schaden

VS-Villingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Montag, kurz vor 12 Uhr, am Kreisverkehr Nordring, Klinikstraße und Querspange gekommen. Aus Richtung Villingen bildete sich kurz vor dem Kreisverkehr ein Rückstau. Ein 28-jähriger Polo-Fahrer, der sich - aus Richtung Villingen kommend - dem Rückstau auf dem Nordring Villingen näherte, verkannte die Situation und fuhr mit seinem Wagen in das Heck eines stehenden VW Golfs. Personen wurden dabei nicht verletzt. Der Polo des jungen Mannes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, so dass sich ein Abschleppdienst um das Auto kümmern musste.

