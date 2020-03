Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS/Bad-Dürrheim) Pärchen trickst Bedienung aus 8.3.20, 17.30 Uhr

Bad-Dürrheim (ots)

Ein noch und bekanntes Pärchen im Alter zwischen Mitte 20 und 35 Jahren hat einer Bedienung in einem Lokal in der Friedrichstraße den Bedienungsgeldbeutel abgeluchst. Unter einem Vorwand lockte der Mann die Bedienung auf die Herrentoilette. Diese kurze Gelegenheit nutzen die beiden schließlich den im Tresenbereich abgelegen Geldbeutel mit den Tageseinnahmen zu schnappen und das Lokal zu verlassen. Der männliche Täter war etwa 1,80 m groß, schlank, hatte kurze schwarze Haare und trug weder Brille noch Bart. Er war bekleidet mit einem weißen Oberteil und brauner, ärmellose Weste. Insgesamt hatte er eine gepflegte Erscheinung. Die Begleiterin trug einen cremefarbenen Schlapphut. Beide Sprachen ohne Dialekt und waren zuvor noch nie in dem Lokal. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizei Bad Dürrheim unter 07726 93948-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell