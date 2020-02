Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen - Deißlingen, Bundesstraße 27) Gegen Leitplanken geprallt und ins Schleudern geraten - Polizei bittet Hinweise zum davonfahrenden Unfallverursacher

VS-Schwenningen - Deißlingen, Bundesstraße 27 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag, kurz nach 12.30 Uhr, VS-Schwenningen und Deißlingen, etwa auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Villingen-Schwenningen auf dem zweispurigen Teilstück der Bundesstraße 27 ereignet hat, sucht die Polizei Rottweil Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen war fuhr eine 24-jährige Frau mit einem Kombi des Typs Ford S-Max - von der Autobahnanschlussstelle kommend - auf dem zweispurigen Teilstück der B 27 in Richtung Deißlingen beziehungsweise Rottweil und war gerade dabei, ein vermutlich blaues Auto auf der mit Schneematsch bedeckten Straße zu überholen. Just in dem Moment, als sich die 24-Jährige mit dem Ford auf der linken Fahrspur neben dem blauen Auto befand, zog dessen Fahrer den blauen Wagen unvermittelt immer weiter nach links in Richtung Überholspur. Aus Angst um ihr im Fond des Fahrzeugs befindliches Kind und um einen Zusammenstoß mit dem blauen Auto zu verhindern, lenkte die junge Frau den Ford ebenfalls nach links und touchierte hierbei die Leitplanken. In der Folge geriet der Ford ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und blieb schließlich mit rund 8000 Euro erheblich beschädigt auf der Fahrbahn, direkt unter der Autobahnbrücke stehen. Der Fahrer des blauen Autos setzte seine Fahrt in Richtung Deißlingen fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Ford. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und such Zeugen des Unfalls, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die nähere Angaben zu dem blauen Auto machen können, welches in Richtung Deißlingen davongefahren ist.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell