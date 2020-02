Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 27

Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - Zeugen gesucht (26.02.2020)

B 27 / Donaueschingen (ots)

Ohne sich um die Unfallregulierung zu kümmern, fuhr am Mittwoch gegen 21 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B 27 im Bereich der Abfahrt Donaueschingen-Nord mit einem dunklen Audi oder Golf davon. Eine 30-jährige Mercedes-Benz-Lenkerin befuhr die Bundesstraße von Blumberg kommend in Richtung Bad Dürrheim. Auf Höhe der Abfahrt Donaueschingen-Nord wechselte sie auf den linken Fahrstreifen, um den vor ihr fahrenden Pkw zu überholen. Plötzlich scherte dieser ebenfalls nach links aus, weshalb die 30-Jährige stark abbremsen musste um einen Unfall zu verhindern. Hierbei geriet der Mercedes-Benz ins Schleudern, prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke und danach gegen die Mittelleitplanke. Die Autofahrerin blieb unverletzt, ihr Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen werden an das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, erbeten.

